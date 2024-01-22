BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

Salı günü ise sabah saatlerinde termometreler -3 derece olarak ölçüldü. Bursa'da gün içinde sis etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 8 derece seviyelerinde seyredecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -3 derece olarak ölçülürken gün içerisinde hafif kar yağışlı bir hava İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 5 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ