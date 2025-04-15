Avustralya'da Meksika temalı fast food zinciri Taco Bell, iflasın eşiğine geldi. 27 ülkede şubesi olan Taco Bell'in Collins Foods işletmecisi KFC zincirinin büyük bir kısmını da işletiyor. Collins Foods'un yaptığı açıklamada, Taco Bell operasyonlarını sonlandırmayı hedeflediğini belirtti. Eğer yeni bir operatör bulunamaz ya da bir satış anlaşması sağlanamazsa diğer çıkış seçenekleri değerlendirilecek.

Şirketin CEO'su Xavier Simonet, bu kararın alınmasında zorlu ekonomik koşulların etkili olduğunu ifade etti. Simonet, "Ana pazarımız olan Avustralya’da, operasyonel mükemmelliği sürdürmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüketici güveninin her zamankinden önemli olduğu bir dönemde, KFC markasının gücünden yararlanarak uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rekabete yenik düşen Taco Bell, yalnızca 2023'ün ikinci yarısında 1,1 milyon dolar zarar açıklamıştı.Collins Foods şu anda Avustralya’da 750 KFC mağazasından 285'ini ayrıca Hollanda ve Almanya’daki bazı KFC şubelerini işletiyor.