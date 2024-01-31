Türkiye'nin önde gelen iş isimlerinden Solo Holding'in sahibi Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. Saat 12.00 sularında gerçekleşen olayda, iş adamı ve eşi saldırıdan yara almadan kurtulurken, aracın şoförü Muhammet Yaşar ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayın detaylarına göre, motosikletli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, araca yaklaşan motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırı sonrasında saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Muhammet Yaşar'ın yaralanmasıyla ilgili polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.