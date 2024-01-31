Tekirdağ Çorlu’da panelvan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Silivri Değirmenköy istikametinden Çorlu istikametine seyreden Tuğrul Özen idaresindeki 34 RL 9062 plakalı panelvan, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sonrası sürücü Tuğrul Özen vatandaşların yardımıyla araçtan yaralı çıkarılırken, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz (41) ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emre Yorulmaz’ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.