Ankara’da doğan Tukur, hem sanata hem de eğitime olan bağlılığıyla tanınan bir isimdi. Türkiye’de piyanoya olan ilgiyi artırmak için birçok çalışmaya imza atan Tukur, geniş bir hayran kitlesine ulaşarak sanat yaşamı boyunca sayısız kişiye ilham verdi.

Tukur’un sanatsal gelişim yolculuğu Türkiye’de Verda Ün ve Muammer Sun gibi önemli hocalardan aldığı piyano ve klasik armoni dersleriyle başladı. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, kariyerini daha da ileri taşımak için Fransa’ya giderek CELSA ve ISCOM gibi prestijli okullarda reklamcılık ve iletişim alanında yüksek lisans yaptı.