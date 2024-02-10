Türkiye'nin önde gelen gıda devlerinden biri olan Tat Gıda, Koç Holding bünyesinden ayrılarak Mersin merkezli Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı. Tat Gıda'nın yüzde 49,04'lük hissesi, 72 milyon 23 bin 649 dolar karşılığında el değiştirdi. Bu satışın ardından ortaya çıkan detay ise büyük bir şaşkınlık yarattı.

Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, 1977 yılında Muş'ta gıda ticaretiyle başlayan bir ticari geçmişe sahip. Bugün ise Mersin, İstanbul, Edirne, İzmir, Konya ve yurtdışında toplam 9 fabrikada faaliyet gösteren şirket, 350 bin metrekarelik bir alanda bakliyat sektöründe faaliyet gösteriyor. Yılda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, 100 ülkeye ürün göndererek sektörde önemli bir konuma ulaşmış durumda. Memişoğlu, aynı zamanda Tat markasının sahibi ve bu marka ile yılda 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip olarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Satışın ardından dikkat çeken bir nokta, Memişoğlu Tarım Ürünleri'nin sahibi olduğu Tat markasının, adının yanı sıra logosu ve karakteri ile neredeyse ikiz kardeş gibi olduğudur. Bu durum, sanki Koç'un Tat'ı Mersinli Tat tarafından satın alınmış gibi bir benzerlik ortaya çıkarmıştır.