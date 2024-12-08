"Yol" filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan, "Yılanların Öcü", "Derman", "Umut" ve "Katırcılar" gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Gören, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek başını çarpmış ve entübe edilmişti. Ancak, tedaviye rağmen usta yönetmen yaşam mücadelesini kaybetti.

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Şerif Gören, toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen yönetmenlerinden biridir. 14 Ekim 1944'te Yunanistan’ın İskeçe şehrinde doğan Gören, 1956 yılında Türkiye’ye bursla gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldı. Sinema kariyerine 1962 yılında Erman Film Stüdyosu’nda kurgucu olarak başlayan Gören, burada hızla kurgu yeteneğini geliştirdi. 1968’de ilk kez yönetmen yardımcılığı yaptığı "Hakanların Savaşı" filmiyle sektöre adım attı ve Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1974’te, Yılmaz Güney’in tutuklanmasıyla yönetmenliğini üstlendiği "Endişe" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.

Gören’in uluslararası alandaki en büyük başarısı, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı "Yol" filmiyle elde ettiği Cannes Film Festivali’ndeki 'Altın Palmiye' ödülüdür. Kent yaşamı, insan ve doğa ilişkisini ele aldığı filmleriyle tanınan Gören, toplumsal gerçekçilik anlayışına dayalı yapımlarının yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetmiştir.