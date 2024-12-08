Türkiye, 4. ve 8. sınıf düzeyinde katıldığı matematik ve fen bilimleri alanlarında büyük bir başarı elde ederek sıralamalarda önemli bir yükseliş gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan(X) Türkiye raporuna göre, 58 ülkeden 4. sınıf öğrencileri ve 44 ülkeden 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı araştırmada Türkiye’nin performansı dikkat çekti. 4. sınıf fen bilimlerinde Türkiye, 570 puanla OECD ülkeleri arasında 2’nci, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sırada yer aldı.

Fen Bilimlerinde Büyük İvme

2019 sonuçlarına kıyasla 44 puanlık bir artış kaydeden Türkiye, uluslararası ortalamayı geçerek dünya genelinde 4. sıraya yükseldi. 8. sınıf fen bilimleri kategorisinde ise Türkiye, 15 puanlık bir artışla 530 puana ulaşarak 44 ülke arasında 7. sırada yer aldı ve OECD ülkeleri arasında 5. sıraya çıktı.

Matematikte de Önemli Yükseliş

Türkiye, 4. sınıf matematik alanında 553 puan alarak dünya sıralamasında 8’inci sıraya yerleşti ve 2019’a göre 15 basamak birden yükseldi.