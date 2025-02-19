 Kurumun açıklamasına göre, yapılan incelemelerde şirketin yerinde denetim sürecine tam uyum sağlamadığı tespit edildi.  

Rekabet Kurumu, yerinde inceleme yetkisinin, piyasa dengesinin korunması ve adil rekabetin sağlanması için kritik bir araç olduğunu belirtti. Açıklamada, bu sürecin en son teknolojiyle yürütüldüğü ve yalnızca işle ilgili verilerin incelendiği vurgulandı. Kurum, firmaların idari para cezasıyla karşılaşmamaları için, denetim sırasında hiçbir veriyi silmemeleri gerektiğini hatırlattı.  

Bursa’da da geniş bir mağaza ağına sahip olan BİM’in, verilen cezaya itiraz edip etmeyeceği ise merak konusu.

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Kaynak: Haber merkezi