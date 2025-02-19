Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, silahlı saldırıya uğradı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyenin eski çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi. Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müze önünde Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol K., yanındaki tabanca ile üç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan Ekici’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.