İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, oyuncu Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örneklerinin alındığı öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına karar verdi.

1 -Tolga Çam

2-Murat Saygı

3-Enis Ahmet Onat

4-Emre Tari

5-Hasan Vatan

6-Reyhan Küçükyeğen

7-Mehmet Yıldız

8-Ramos correıra

9-Eren Yorulmaz

14 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında yer aldığı 14 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'Lİ VEKİLİN OĞLUNA EV HAPSİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.