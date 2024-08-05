MALZEMELER (4 ADET KREP)

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI:

Unsuz krep tarifi için öncelikle sütü ve yulaf ezmesini karıştırıp 20 dakika bekleyin. Bu şekilde yulaf ezmesi yumuşayacaktır. Ardından mutfak robotunda veya shake cihazınızda yulafı öğütene kadar karıştırın. Bu şekilde pütürlü yulaf ezmesi kıvamı olmayacaktır. Karışıma yumurtayı ve tuzu da ekleyerek güzelce çırpın. Krep tavasına fırça ile zeytinyağı sürün ve yağı ısıtın. Yulaflı karışımı kepçe yardımıyla tavaya dökün. Önlü arkalı pişirip servis edin. Bu şekilde 4 adet krep elde edebilirsiniz. Kahvaltılara çok yakışacak unsuz krep tarifimizi mutlaka deneyin. Yulaf ezmesi ile yapabileceğiniz fit tariflerimiz için sitemizi incelemeyi unutmayın.

Yulaf ezmesi kalorisi yüksek midir?

Krep tarifimizin ana malzemesi olan yulaf ile ilgili detaylı blog yazımızı inceleyebilirsiniz. Yulafın enerjisi en çok merak edilen sorulardan biri olmaktadır. Kalorisi çok yüksek olmayan yulaf ezmesi aynı zamanda zengin lifler içerir. Bu lifler sayesinde uzun süre tokluk sağlayabilir. 1 yemek kaşığı yulaf sadece 37 kalori olmaktadır. Antioksidanlarca zengin, vitamin ve mineraller içeren yulaf ezmesi ara öğünlerde ve kahvaltılarda sıkça tüketilir. Ancak yulaf da her besin gibi sınırsız tüketilmemelidir.