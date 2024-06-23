Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş pazara sahip olması için üreticilere sağlanan yüzde 50 hibeli hibrit karpuz tohumları fide haline dönüştürülerek toprakla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlandı. Destekten yararlanan üreticiler, tohumları fide haline getirerek, tarlalarına dikti. Büyükşehir, kent genelindeki kırsalda tarımsal üretimin kesintisiz devam ettirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere verdiği destekleri artırarak sürdürüyor. Her zaman çiftçilerin yanında olan Büyükşehir, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendiriyor. Bu doğrultuda, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği veren Büyükşehir, meşhur Kandıra’nın karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefliyor. Büyükşehir belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşandı.

Kandıra karpuzu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli besin kaynağı.