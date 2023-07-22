Tükonfed Başkanı Aydın Ağaoğlu üreticinin 5 TL’ye satamadığı kayısıların tezgahlarda Tükonfed Başkanı 59 TL’ye sattığını belirterek isyan etti. Çiftçinin 8 TL’ye ürettiği ürünü 5 TL’ye bile satamadığı için büyük zarar ettiğini ancak fırsatçıların büyük kazançlar elde ettiğini iddia etti.

CNN Türk’te Mercek Altında programına katılan Tükonfed Başkanı Aydın Ağaoğlu, binlerce tarım ürünlerinde üretici ve tüketiciler arasında en az 5 kat fark olduğunu , bazı ürünlerde ise bu farkın kat kat fazla olduğunu vurguladı.

Fırsatçıların fahiş fiyatlarla vatandaşı zamlara alıştırdığını vurgulayan Ağaoğlu, “ Ülkemizde planlı bir üretim lazım, arz fazlası var belli ki. Ancak üretici yaptığı masrafın altında bile malını satamıyor. Çiftçiler durum böyle olunca borcunu ödeyemiyor. Mesela kayısının üretici tarafından en az 7-8 TL’ye satılması gerekirken, 5 TL’ye bile müşteri bulamıyor. Çiftçi bu parayı alacak ki, ekipmanının bakım ve onarımını yapsın, zirai ilacını alsın, tohumunu alsın. Ama bu şu an mümkün değil. Kayısı üreticiden 7-8 TL’ye alınmalı tezgahta ise 20-25 TL’ye satılmalı. Ama üretici 5 TL’Ye müşteri bulamazken, tezgahta nasıl 59 TL” dedi.

Bu fırsatçılığın önüne nasıl geçilmeli? Sorusuna da yanıt veren Başkan Ağaoğlu, “Ticaret Bakanlığımız, 2. El araba piyasasında yaşanan duruma nasıl el koydu gördük. Hemen nasıl araştırma yapıldıysa ve denetim yapıldıysa aynısını Tarım Bakanlığı da yapmalı. Öncelikle ihtiyaç olan ürünlere göre ekim yapılmalı. İhtiyaç fazlası ürünler noktasında üretim yavaşlatılmalı. Bakanlığımız mesela Tarım Cepte uygulaması başlattı. Bu uygulama ile kim ürünü nereden aldı, kaça sattı görülebilecek.. Bütün meyve sebze reyonlarında Hal Kayıt sistemi olmak zorunda. Ürünlerde bu etiket olmak zorunda. O etikette barkod var. Bu ürün kimden kaç paraya almış görülebiliyor. Ancak ciddi yaptırımların yapılması gerekiyor “ dedi.