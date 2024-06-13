Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Aladdinbey mahallelerinde tarım arazileri üzerine imara aykırı inşa edilen yapılara müdahale etti.

Nilüfer Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kaçak yapılarla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Özellikle tarım alanlarına yapılan imara aykırı yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi, iki mahallede daha kaçak yapıları işlevsiz hale getirdi.

Ürünlü Mahallesi’nde bin 300 metrekarelik alanda ve Aladdinbey Mahallesi’nde 4 bin 300 metrekarelik alanda tarım arazileri üzerine inşa edilen, imalathane ve depo olarak kullanılan iş yerleri, güvenlik önlemleri alınarak kısmen yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yapılan resmi bildirime rağmen verilen süre içinde faaliyeti durdurmayan ve ortadan kaldırılmayan kaçak yapıları, içerisindeki malzemelerin zarar görmemesi adına kısmi olarak yıktı.