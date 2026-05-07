Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in sorularını cevapladı.

Bakan Gürlek yargı gündemine damga vuracak açıklamalarda bulunarak son dönemdeki kritik davalar hakkında konuştu.

Özellikle yerel yönetimlere yönelik operasyonlar ve etkin pişmanlık süreçlerine dair önemli ayrıntılar veren Bakan Gürlek, yolsuzluk havuzlarından rüşvet iddialarına kadar dosyalardaki tüm çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaştı.

Gökhan Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafçı olduklarını ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiklerini duyuran Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz" diyerek yargıdaki kararlılık mesajını da vurguladı.

Bakan Gürlek’in açıklamalarından öne çıkanlar:

ÖZKAN YALIM'DAN ETKİN PİŞMANLIK BEYANI!

Uşak'ta ilgili bir gelişme var. İstanbul'da başsavcılık bir soruşma yapıyor. İstanbul'da şüpheli sayısını tam olarak bilmiyorum. Özkan Yalım'ın mal vardığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Yani o dediğim gibi özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor.

Burada iddialar, yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Yani bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum.

Bugün sabah beyanda bulunduğu biliyorum.

Özkan Yalım'la ilgili maalesef orada bir cep telefonu ya da bir bilgisayardan çıkan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili biz bir soruşma başlattık. Bunlar hoş olmayan şeyler. Yani herkesin özel hayatı var. Biz buna saygı duyuyoruz. Bizim konumuz sadece isnat edilen eylemlerdir. Özel hayatları bizi ilgilendirmez.

O bayanın biz içeride olduğundan haberimiz yoktu. Savcılık ve kolluk da sonradan öğrendi. Otel kaydında Özkan Yalım tek başına otel odasına gözüküyor. Yani bir belediye çalışanıyla birlikte aynı odada kalması bu ahlaki bir durum. Bizi ilgilendiren kısmı soruşma konusu. Burada tamamen gözaltı talimatı var.