Kullanıcılar, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya onay vermiş olacak. İsteyen kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek.

DOĞRULAMA OLMAYAN HESAPLAR KAPATILACAK

NTV'de yer alan habere göre; Her hesabın e-Devlet sistemine tanımlanması gerekecek. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.

E-DEVLET'TE TÜM ÜYELİKLER GÖRÜLECEK

Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden tüm sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler, suç şüphesi bulunması halinde kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK aracılığıyla sağlanarak kullanıcı adı ile gerçek kişi eşleştirilecek. Böylece soruşturmaya konu olan kişiler tespit edilebilecek.