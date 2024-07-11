Üsküdar Belediyesi tarafından bir ilk olarak sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçe genelinde muhtarlıklar aracılığıyla mama yardımı başlatıldı.

Belediye tarafından sokak hayvanlarının hayat şartlarını iyileştirmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı yerel hayvan koruma görevlisi kartına sahip Üsküdarlı hayvan gönüllülerine sağlanan 1 ton mama yardımının yanı sıra, her ay muhtarlıklar aracılığıyla 30 kilogram mama yardımı gerçekleştiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma ile Üsküdar genelindeki 33 muhtarlık bölgesinde sevimli dostlarımızın beslenme ihtiyaçları düzenli olarak karşılanacak. Muhtarlıklara dağıtılan 30 kilo mama, patili dostlarımızın kolayca erişebilecekleri noktalara yerleştirilecek. Böylece Üsküdar genelinde toplam ayda yaklaşık 2 ton mama dağıtımı gerçekleştirilmiş olacak.