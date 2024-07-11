Çekmeköy Belediyesi’nin çeşitli spor dallarında 2 bin öğrenciye hizmet vereceği yaz spor okullarının açılış töreni Av. Sıddık Eraslan Spor ve Sosyal Tesisleri’nde öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bu yaz çocuklar için sporla dolu bir serüven muhteşem bir açılış töreniyle başladı. Basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, kick-box, taekwondo, okçuluk ve kort tenisi gibi çeşitli spor dallarının yer aldığı Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış törenine; 25. Dönem Niğde Milletvekili/Eski İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Bayram, meclis üyeleri, yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklar, aileleri ve Çekmeköylü vatandaşlar katıldı.

"Yaz tatili eğlenceli ve verimli geçecek"

7-13 yaş arasındaki çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine ve sporla iç içe olmalarına imkan tanıyacak spor okullarının açılış töreninde katılımcıları selamlayan Başkan Çerkez, "Çocuklara sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmayacağız. Aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme, yeni arkadaşlıklar kurma ve yaz tatillerini eğlenceli ve verimli geçirme imkânı tanıyacağız. Çocuklar gülerse dünya güler, geleceğe umutla bakarız. Onlar bizim her şeyimiz. Uzman antrenörlerimiz evlatlarımızın yaptıkları sporun ruhuna uygun olarak gelişim süreçlerini de yakından takip edecekler. Yaz bitene okullar başlayana kadar tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız” dedi.

“Çekmeköy örneği tüm ilçelere yayılmalı"

Açılış törenine katılan 25. Dönem Niğde Milletvekili ve eski İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Bayram, “İstanbul Gençlik Spor Müdürü olarak yıllarca bu yaz spor okullarında birçok genç sporcu yetiştirdik. Unumuzu eledik, eleğimizi astık. Çekmeköy’de ikamet ettiğimiz yerde çok değerli bir arkadaşımız Belediye Başkanı oldu ve insanların fikirlerine önem veriyor. Burada gençlere güzel projeler hazırlanıyor. Çok ciddi bir mutluluk içerisindeyim, çocuklar aileleriyle birlikte çeşitli spor dallarına yönelik eğitimler alıyorlar. Çekmeköy bunun örneği İstanbul’un tüm ilçelerine yayılmalı, Türk Sporunun gelişmesi ve sporcu yetişmesi açısından bu çalışmalar çok kıymetli. Orhan başkan ve ekibine teşekkür ediyorum ediyorum” dedi.

Açılış sonrası başlayan eğitimlerde sahada eğitim çocuklarla buluşan Başkan Çerkez, ok atıp çocuklarla basketbol, voleybol ve futbol oynadı. Coşku içerisinde geçen açılış programı ailelerden ve katılımcılardan tam not aldı.

29 Ağustos’a kadar devam edecek Yaz Spor Okulları’na katılan çocuklar, hem eğlenip hem de sporla dolu bir yaz geçirerek bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak. Sporun ve eğlencenin bir arada olduğu bu program, yaz tatilini daha da unutulmaz kılacak.