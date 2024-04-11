Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Marmaray’da yoğunluk oluştu. Vatandaşlar Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Otobüslerde ve deniz ulaşımında yaşanan yoğunluğun bir benzeri Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda da yaşandı. Oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Marmaray’a binmek için sıra bekleyen Baturay Özat isimli vatandaş, "Bayramdan dolayı sanırım böyle oldu. İstanbul her zaman yoğun zaten. İnsanlar da dışarı çıkıyor gezmek için o yüzden yoğunluk var" ifadelerini kullandı.

Gökçen Eğibakan isimli vatandaş ise, ulaşımın bayramda ücretsiz olmasına değinerek, "Böyle olması hepimizi zor durumda bırakıyor. Ulaşım bedava oluyorsa bir uygulama koysunlar" ifadelerini kullandı.