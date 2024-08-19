Üsküdar’daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan online platform “Üsküdar Yenileniyor”un lansmanı gerçekleştirildi

Üsküdar Belediyesi ile iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde Üsküdar’da riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini hedefleyen “Üsküdar Yenileniyor” lansman programı Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansmana, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve vatandaşlar katıldı.

Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde geliştirilen “Üsküdar Yenileniyor” online platformu ile tekil yapılardan mahalle bazında farklı ölçeklere kadar geniş bir perspektifte dönüşüm çalışmaların yapılması hedefleniyor. Vatandaşların online olarak başvuru oluşturabileceği platformda hem riskli yapıların yenilenmesine hem de güçlendirilmesine dair başvurular alınabiliyor.

Belediye ile vatandaş iş birliği

Riskli yapı stoğunun dönüşümünde Üsküdar Belediyesi’ni birincil aktör ve etkin rol alma noktasına taşıyacak olan “Üsküdar Yenileniyor” ile vatandaşlar dönüşüm taleplerini direkt olarak Üsküdar Belediyesi’ne iletebilecek. Başvuru değerlendirmelerinin ardından hazırlanacak ön proje ve fizibilite çalışmaları sonrasında hak sahipleri ile uzlaşmaya yönelik görüşmeler sağlanarak dönüşüm süreci başlatılacak. Dönüşüm sürecinin başlamasından anahtar teslimine kadar her aşamasında vatandaşlar Üsküdar Belediyesi güvencesi ile hareket edebilecek.

“Yenileme”, “Güçlendirme” ve “Müteahhit (İstekli)” olmak üzere üç adet başvuru türünün bulunduğu platformda başvurulardan ücret alınmıyor. Vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşümde etkin rol almak isteyen müteahhitler de platform üzerinden başvuru oluşturabiliyor. Müteahhit (İstekli) başvuru türü ile toplanacak başvurularla rekabetçi fiyatlandırmanın sağlanarak Üsküdar Belediyesi kontrolörlüğünde yapım işlerine talip müteahhitlerin vatandaşlarla buluşturulması sağlanıyor. Riskli yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi sürecini çok daha etkin hale getirecek olan “Üsküdar Yenileniyor” ile Üsküdar Belediyesi’nin dönüşümde öncü olacağı süreçte güvenli, hızlı ve uygun maliyetli bir dönüşüm sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu, KİPTAŞ önderliğinde yürütülen bir ‘’İstanbul Yenileniyor’’ süreci yürüttüklerini belirterek, “Zamanında bitmeyen projelerin KİPTAŞ’ın çalışması ve gayretiyle zamanından önce bitirildiğine, ekonomik şartların yerine getirilerek dönüşümlerin başladığına tanık olduk. Bunu ilçemizde de yaşamak için bu anlaşmaları, bu protokolleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Boş araziye bina yapıp biz kentsel dönüşüm yaptık demeyeceğiz”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Üsküdar’da boş araziye bina yapıp biz kentsel dönüşüm yaptık demeyeceğiz. Tehlikeli binaların dönüşümünü en ekonomik şekilde birlikte hayata geçireceğiz. Bugün açılışını yapacağımız platform ve aynı zamanda atacağımız imzalar buradaki adımlarımızı nasıl attığımızı, nasıl atacağımızı gösterecek” dedi

“Üsküdar’ın tarihi dokusunu asla bozmak istemiyoruz”

Üsküdar’ın tarihi dokusu ve mahalle kültürünü bozmak istemediklerini dile getiren Dedetaş, “İlçelerimizin her yerinde kentsel dönüşümün önünü tıkayan farklı süreçlerimiz var. Biz bu yetkimiz ölçüsünde bu tıkanıklıkların önünü açmak için her alanda süreçlerimizi de yürütüyoruz. Bunları yaparken Üsküdar’ın dokusu bizim için çok önemli. Kentsel dönüşüm, afet, deprem bir gerçek. Diğer bir gerçeğimiz de kültürel dokularımız ve mahalle ve komşuluk ilişkilerimiz. Biz afet dirençli hale gelirken birbirini tanımayan, artık mahallesinde oturmayan, ekonomik şartlar sebebiyle o dönüşüm yapıldıktan sonra mahallesinde kalamayan komşular istemiyoruz. Komşularımızın tamamını Üsküdar’da tutmak istiyoruz. Üsküdar’ın tarihi dokusunu asla bozmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüm süreçlerinde mutlaka tarihi doku, mahalle kültür ve komşuculuk bizim kriterlerimizin arasında. Vatandaşlarımızın, komşularımızın içinde bulunduğu ekonomik durum aslında süreci tıkayan bir şey. Yoksa mevcut planlarla dönüşüm tabii ki mümkün ama bunu en ekonomik şekilde nasıl yaparız, biz onun peşindeyiz. Burada atacağımız imzalar, bu dönüşümü ekonomik olarak kolaylaştırmanın bir adımı.”

Sinem Dedetaş, ruhsata, imara, plana aykırı işlere Üsküdar Belediyesi’nde artık izin verilmeyeceğinin de altını çizerek, “Burada şu süreçleri gördük. Proje yapılıyor, belli alışkanlıklarla; müteahhitler ben bunu nasılsa belediyeden geçiririm diye aslında ruhsatta yeri olmayan bir takım işler yapabiliyorlar. Lütfen proje aşamasında KENTAŞ’a gidin ve projelerinizi danışman şeklinde kontrol ettirin” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşümün rekabeti olmaz”

Programda konuşan İBB KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da İstanbul’da deprem için kurumların paydaşlığının ve iş birliğinin altını çizmek açısından bugünün önemli olduğuna değinerek, “Cuma günü biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir mali destek protokolü imzalamıştık. Bu dönemde hiç olmadığı kadar büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz iş birliğinde bu süreçleri yönetecekler. Seçim döneminde sahaya geldiğimizde Sinem Başkanımla hep söylemiştik, İlçe belediyelerinin bu sürece sahiplenmesi, bizler için sahada icraat yapabilmemiz için çok önemli.” dedi.

İstanbul’u depreme hazırlamak adına samimi ve gerçek bir mücadelenin var olduğunu kaydeden Kurt,“Sinem Başkanı tebrik ediyorum. Ekibiyle beraber, çok hızlı bir şekilde yol aldılar. Amacımız İstanbul Yenileniyor. Bugün burada yapacağımız protokollerin amacı ‘İstanbul Yenileniyor’ süreçlerinin tamamını artık Üsküdar Belediyemizle beraber yürütmek. Dönüşüm süreçlerinin önündeki en büyük handikaplarımızdan biri hızdır. Süreci hızlandıracağız çünkü ilçe belediyemiz tüm süreçlerde vatandaşımızın yanında olacak. Bu protokol sayesinde sahada daha aktif bir iletişim yöneteceğimize inanıyorum. Bize göre kentsel dönüşümün rekabeti olmaz, iş birliği olur. Bu iş birliği de önemli örneklerinden biri.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise göreve geldiklerinden bu yana deprem ve afet konusuna seferberlik ruhuyla yaklaştıklarını aktararak, “Bugün büyük Marmara Depreminin üzerinden de aslında çeyrek asır geçti. 25 yıl sonrasında biz Üsküdar’ı, İstanbul’u nasıl depreme dayanıklı hale getirebiliriz diye çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. İlçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz bütün iştiraklerimiz gerektirdiği anlarda bakanlığın da yanımızda olarak sektörün de yanımızda olarak bir anlamda bu seferberlik haliyle vatandaşla birlikte katılımcı bir şekilde bu süreçleri yürütmeyi istiyoruz. Ancak bu şekilde İstanbul gibi büyük bir metropolün depreme dayanıklı hale getirilmesini sağlayabiliriz” dedi.