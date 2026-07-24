Üsküdar'da dört katlı bir binanın ikinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkonun çökmesi üzerine bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir binanın ikinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tedbir amaçlı boşaltılarak zabıta tarafından mühürlendi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay anını anlatan mahalle sakini Ahmet Köse, binanın uzun süredir tehlike saçtığını belirterek, 'Mahalle sakiniyiz. Bu bina dayanıksız. Her an yıkılabilir. İki ay önce mal sahibine haber verdik. Gelen giden yok. Yaralanan yok. Şimdi binayı boşaltıyorlar. Binayı yıkmak için abi kardeş anlaşamıyor. 50 senelik bina.' dedi.