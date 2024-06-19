Üsküdar’da elektrik direğinde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Harem Sahil Yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıkan elektrik direğini bir anda alevler sardı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan elektrik direğini söndürdü. Yangının park halindeki otomobillere sıçramaması faciayı önledi.