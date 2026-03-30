Sıfır atık konusunda Bursa’nın ilk Sıfır Atık Ofisini kurarak öncü rol üstlenen, bu alanda ortaya koyduğu çalışmalarla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterilen İnegöl Belediyesi, şehrin lokomotif sektörü mobilyada da sıfır atık seferberliğini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi’nin son yıllarda hayata geçirdiği sıfır atık projeleri ve geri dönüşüm uygulamaları, mobilya sektöründe çevre dostu üretim anlayışının gelişmesine de katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilya başkenti İnegöl’de atılan adımların ardından, bu seferberliği ülke genelinde yaygınlaştırmak adına da harekete geçildi. Mobilya üretiminin başkenti olan İnegöl’de, çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim programı hayata geçirildi. İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi iş birliğinde düzenlediği “Mobilya Üretiminde Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Yaklaşımı” kursu, Türkiye genelinden gelen mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenlerini bir araya getirdi.

23 İLDEN 30 ÖĞRETMEN KATILDI

Daha önce Aralık ayında Bursa il genelindeki mobilya öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen “Eğiticilerin Eğitimi – Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi” programının devamı niteliğinde olan eğitim, bu kez Türkiye genelini kapsıyor ve sektörde sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Kurs kapsamında, üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geri kazanımı, çevreye zarar vermeden yeniden değerlendirilmesi ve sıfır atık yaklaşımının sektöre entegrasyonu ele alınıyor. Türkiye’nin dört bir yanından, 23 farklı ilden 30 mobilya bölümü öğretmeni eğitimde yer alıyor.

2026’NIN İLK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

İnegöl Belediyesi binası encümen salonunda yapılan eğitim programının ilk gününde, farklı şehirlerden gelen mobilya bölümü öğretmenleriyle birlikte; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Zengin, Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Koordinatörü Ali Akkoç, Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe de hazır bulundu. Eğitim programının başlangıcında kısa bir konuşma yapan Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Genel Koordinatörü Ali Akkoç, 2026 yılının Türkiye genelinde planlanan ilk hizmet içi eğitim programında önemli bir konuyu ele aldıklarını belirterek, “Mobilya atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda belediyemizle birlikte güçlü bir program hazırladık. İnegöl’ün mobilya şehri kimliği bu çalışmayı daha da anlamlı kılıyor” dedi.

MOBİLYA ÜRETİMİNDE CİDDİ MİKTARDA ATIK OLUŞUYOR

Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yılman ise mobilya sektörünün yüksek üretim kapasitesine paralel olarak ciddi miktarda atık oluşturduğuna dikkat çekerek, bu atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılman, belediye tarafından yürütülen teknolojik çalışmaların da eğitim sürecine katkı sunduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ BİR TECRÜBE PAYLAŞIMI

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, programın ulusal ölçekte önemli bir ilk olduğuna işaret ederek, “Mobilya sektöründe sıfır atık ve çevre bilinci konusunu ele almak son derece kıymetli. Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğretmenlerimizle önemli bir bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanıyor” diye konuştu.

SIFIR ATIK KONUSUNU YAŞAMIN GENELİNE YAYMALIYIZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında eğitimin merkezinde insanın olduğuna vurgu yaparak, öğretmenlerin gelişimin anahtarı olduğunu belirtti. Taban, “Her şey insanla oluyor. İnsana yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Bunu da öğretmenlerimizle yapacağız. Ne kadar yetkin öğretmenimiz varsa, o kadar fırsatımız var demektir. Tabi ki gelişimin önünde bir engel yok, gelişmek isteyen herkes kendini en güzel şekilde geliştirecektir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak sürekli kendisini sorgulayan, geliştirmeye çalışan bir yapıda çalışıyoruz. Hayatın kendisi de sürekli gelişiyor ve değişiyor. Günümüzde bilişim, teknoloji ön plana çıkmış durumda. İnegöl’de irili ufaklı pek çok mobilya firmamız var. Ancak bunları daha nitelikli hale dönüştürmek lazım. Çevre ve atık bilinci bu konulardan bir tanesi. Bunu sadece mobilya sektöründe değil, her sektörde, yaşamın genelinde bunu mutlaka içselleştirmeliyiz. Bunlar artık çöp değil, bir girdi, hammadde. İnşallah ben hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına gerek mobilya sektörü gerek diğer sektörlerde güzel işler çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.