Üsküdar’da seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgileri göre kaza Bulgurlu mahallesi Karlıdere caddesi üzerinde meydana geldi. İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak börekçiye daldı. Kazada otobüs şoförü ile araç içerisinde bulunan üç yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Büyük bir faciadan dönüldü"

Bölge sakini Hüseyin Demir, büyük bir facianın atlatıldığını ifade ederek, "Ben karşı sokakta oturuyorum. Küt diye bir ses duydum. Koştum baktım otobüs dükkana girmiş. İçeride kimseye bir şey olmamış. Freninin patladığını gaz pedalının takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan dönüldü. Belediyenin otobüsleri eski ve bakımsız. Üç veya dört yaralı var" dedi.