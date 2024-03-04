AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’umuz için önce hayal kuracağız. Hayali olmayanın eseri olmazmış. Bu eser bir hayalle başlayıp bugün gerçeğe dönüştü. Bu eser bir hayalle çocukların huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü. Hizmete ve esere bakmak istiyorsan Üsküdar’a gel” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Köyü’nün açılışına katıldı. Programda Kurum’u AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, köyde yapılan atölyeleri ve çeşitli oyun alanlarını gezdi. Protokol konuşmalarının ardından edilen duaların ardından kurdele kesimiyle birlikte açılış gerçekleştirildi. Program da ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Açılışa Murat Kurum’un yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri ve aileleriyle birlikte birçok vatandaş katıldı.

“Siyasetin hep hizmet tarafında olacağız”

Programda konuşan Kurum, “Allah böyle güzel projelerimizi İstanbul’un her yerinde yapmamız için bize güç versin. İstanbul’umuzun her yerinde bu çalışmayı yürüyeceğiz. Siyasetin hep hizmet tarafında olacağız. Bu projelerimizi el ele gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli başkanım bize gelip ‘Üsküdar’ımızda bir köy yapmak istiyorsunuz. Bu köy çocuk köyü olsun. Burada çocuklarımız huzur içerisinde vakit geçirsin’ dedi. Türkiye’de ve dünyada çok örneği olmayan bu projeyi duyduğumuzda bizde heyecanlandık. TOKİ başkanımızla birlikte bu projenin yapım sürecini başlattık. Bu köy 85 bin metrekare alanda Üsküdar’ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz’un, Ümraniye’nin hemen sınırında yer alıyor. İstanbul’da hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi kazandırmış olduk. Bu bizim için çok önemli bir mutluluk. Çünkü geleceğimiz, çocuklarımız ve aziz milletimiz için böylesi güzel bir hizmeti yapmış olmak şereflerin en büyüğüdür. Üstat Necip Fazıl “İstanbul benim canım, vatanımda vatanım’ diyor. Vatan sevdasıyla, vatan aşkıyla Üsküdar’ımıza ve İstanbul’umuza hizmet ediyoru. Artık o memleketimizdeki köyümüzün dışında bir de Üsküdar’da köyümüz var. Bu köyümüzde millet kıraathaneleri, köy meydanı var. Köy meydanında yayıkla tereyağının yapımını göreceksiniz. Burada çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacağız. Çiçek kokuları ve kuş cıvıltılarının içerisinde çocuklarımızın, ailelerimizin vakit geçirebileceği projeyi Üsküdar’ımıza kazandırdık” şeklinde konuştu.

"Bu eser bir hayalle başlayıp bugün gerçeğe dönüştü”

Mevcut yönetimin Üsküdar için dikili bir ağacı olmadığını vurgulayan Kurum, “Biz hep eserden ve hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla sevdayla çalıştık. Bizim Üsküdar’da yaptığımız bu çocuk köyümüz, yarı zamanlı CHP belediye başkanının 5 son içerisinde İstanbul’da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında 5 yıl geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar’ın çocukları için dikili bir ağaçları yok. Şu koca 5 yılda Üsküdar’ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok. Ancak projelerimizi, eserlerimizi kötülemek adına ve gündemleri farklı gündemlere çekmese adına bir çaba görürsünüz. İsrafı bitirdik deyip israfın en büyüğünü yaptıklarını görürsünüz. Onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin biz İstanbul’umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. İstanbul’umuz için önce hayal kuracağız. Hayali olmayanın eseri olmazmış. Bu eser bir hayalle başlayıp bugün gerçeğe dönüştü. Bu eser bir hayalle çocukların huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü. Hizmete ve esere bakmak istiyorsan Üsküdar’a gel. Üsküdar’daki çocuk köyüne gel, eserin nasıl yapıldığına bak. İstanbul’un kaynağı İstanbul’a nasıl harcamamış gel de bir bak. Size tavsiyemiz İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmeniz. Size tavsiyemiz İstanbul’un gündemiyle ilgilenmeniz. farklı gündemleri sizi hiçbir yere taşımayacağını göreceksiniz. Farklı gündemler sizi 31 Mart’ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart’ta biz aziz İstanbul’umuzla birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız. 31 Mart bayramını Üsküdar’ımızla birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.