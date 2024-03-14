Üsküdar’da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Ben şeridimde kurallara uygun olarak seyir halindeydim” dedi.

Üsküdar’da 14 Ocak 2023 tarihinde Can Karaoğul (39), aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Mustafa Gül’e (34) arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan ve 2.37 promil alkollü olan sürücü Karaoğul, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Can Karaoğul, müşteki kardeş İsa Gül, müşteki eş Yasemin Gül ve taraf avukatları katıldı.

“Şeridimde kurallara uygun olarak seyir halindeydim”

Duruşmada söz verilen sanık Can Karaoğul, “Olay gecesi alkol almıştım. Çevreyolu üzerinde seyir halinde iken önümde bir yol çalışması vardı. Önümde herhangi bir araç yoktu. Çarpma sesi duyduktan ve aracın hava yastıkları açıldıktan sonra olayı fark ettim. Yaklaşık 100 metre kadar gittikten sonra durdum. Geriye doğru gittiğimde yerde bir erkeğin yattığını gördüm. Daha sonra arkadaşımı aradım. Yaklaşık 5-10 dakika sonra polis ekipleri olay yerine geldiler. Benim aracımın sol ön far kısmı kırılmıştı. Aracımın tam önü ile çarpmadım. Benim olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Ben şeridimde kurallara uygun olarak seyir halindeydim. Yaklaşık 80 km hızdaydım. Kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin, aracı ile benim aracımın sol ön tarafına çarptığını ve kazanında böyle meydana geldiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Müşteki avukatı Ahmet Kaya Bakış ise, “Dosyadaki veriler ve delillere göre çarpma anı, motosikletin sürüklenmesi, sanığın aracı durdurma yeri dikkate alındığında çok daha fazla hızla devam ettiği anlaşılmaktadır. Sanık, almış olduğu alkolün de etkisiyle aslında bizce bir trafik kazası değil muhtemel kastla işlemiş olduğu bir eylemdir. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesinde yargılamasının yapılması talebimiz vardır” dedi.

Cumhuriyet savcısı ara kararında, müşteki avukatlarının ‘olası kast ile adam öldürme’ suçunun ağır ceza mahkemesi görevinde olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talebin dosyadaki bilirkişi raporunda bilinçli taksir değerlendirmesi yapıldığı, rapordan sonra dosyaya sunulan bir delil bulunmaması nedeniyle bu aşamada reddini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Karaoğul’un tutukluluk halinin devamına, görev talebine ilişkin bu aşamada diğer deliller toplandıktan sonra değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Karaoğul’un "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.