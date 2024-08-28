Üsküdar’da park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, İstanbul Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi, Veysi Paşa Sokak üzerinde 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin park halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının yaşandığı çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.