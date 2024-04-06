Üsküdar’da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi’ne özel bir programı düzenlendi. Bin aydan daha mübarek bu gecede dünya birincisi hafızlardan Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlendi ve yurdun birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şüheda Camii’nde muhafaza edilen kutsal emanetler arasında bulunan Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif’i her yıl olduğu gibi bu yılda Kadir Gecesi’nde teravih namazının akabinde halkın ziyaretine açıldı.