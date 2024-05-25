Üsküdar’da sobadan çıkan yangında bir gecekondu küle dönerken, yanındaki lokantaya da sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, İcadiye Mahallesi’ndeki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, evde soba yakan ev sahibi markete gittiği sırada, sobadan duman ve kıvılcımlar çıkmaya başladı. Evdeki eşyaların tutuşmasıyla birlikte büyüyen yangın önce evin çatısına, sonrada yan taraftaki lokantaya sıçradı. Restoranda çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Restoran çalışanı Ömer Faruk, "Yan tarafta bulunan gecekonduda arkadaş soba yakıyor, dumanlar bizim lokantaya kadar geldi. Birkaç camımız patladı. Duvarlarımız is oldu" dedi.