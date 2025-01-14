Acı haberi, oğlu tarafından annesinin sosyal medya hesabından "Ben melek oldum" notuyla duyuruldu. Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi unutulmaz projelerdeki rolleriyle tanınıyordu.

BEDİA ENER KİMDİR?

5 Haziran 1954’te İstanbul’da dünyaya gelen Bedia Ener, sanat kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladı. 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan Ener, Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda da görev aldı. Kamera karşısında sinema ve dizi projelerinde boy gösteren Ener, seslendirme sanatçılığıyla da tanınıyordu. Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterine Türkçe sesiyle hayat vermişti.