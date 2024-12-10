Hollanda’da 9 yıldır düzenlenen ve Avrupa’nın 1 numarası Cumhuriyet Balosu ve Ödül töreninin usta sunucusu Sa Baran’a yıllardır yaptığı hizmetlerinden dolayı Altın Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker ve Başkan Yardımcısı Ali Koç tarafından teşekkür plaketi verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ünlü sunucuyu iş yerinde ziyaret eden yöneticiler bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı plaket takdirname ve çiçeklerle ödüllendirdiler.

Başkan Bülent Türker “Sa Baran Altın Lale ‘de yıllarca özverili çalışmalarına, geçen yıl işlerinin yoğunluğu nedeni ile veda etti. Biz de Yönetim olarak kendisine teşekkür plaketi verdik.”

Ayrıca Altın Lale’ de önemli görevlerde bulunan Havin Baran’a da hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.