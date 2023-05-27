Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı eserini vefatının 40. yılı anısına Konyalı sanatseverlerle buluşturdu. Yazarın 1937 yılında kaleme aldığı eser, Türk tiyatrosunun başyapıtlarından biri olarak görülüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı eserini usta yazarın vefatının 40. yılı anısına sahneledi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyuna Konyalı tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Ferdi Dalkılıç’ın üstlendiği “Bir Adam Yaratmak” adlı oyun; sanatçının yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam-ölüm-kader bağlamında, insan hayatının derinlemesine irdelemesini anlatıyor.

Psikolojik bir dram olan ve üstat Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında kaleme aldığı oyun hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oyun, 26 ve 27 Mayıs’ta yine Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.