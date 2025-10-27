Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde de hissedildi ve 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"100 Km'lik Bir Yüzey Yırtılıyor"

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümessoy, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, bu depremin bir artçı deprem olmadığını tetikleyici bir deprem olduğunu söyledi.

Şener Üşümezsoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?

100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler.

Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.

"Faydaki Kırılma Bitti"

Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1’lik fayın kırılmasıyla 10 km’lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2’lik deprem 6.1’lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1’i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9’luk depremler gelir.