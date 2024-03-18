Estetik uygulamalara ilgi giderek artarken Dermatoloji Uzmanı Dr. Duygu Yamen, “Kişiler, ellerinde resimle başvurabiliyorlar, ’Dudaklarımın bu kadar büyük olmasını istiyorum’ gibi. Son yıllarda erkekler de kozmetik işlem talebiyle başvurmakta. Uygun olmayan ürünler kullanıldığında olumsuz tablolarla karşılaşıyoruz. Son günlerde en çok gündeme gelen botulismus vakaları. Bu çok yüksek dozda botoks uygulaması sonucu gelişen, oldukça tehlikeli bir tablo, yaşamı tehdit edebileceği için yoğun bakımda tedavi gerektiren bir durum” dedi.

Estetik uygulamalara ilginin tüm dünyada giderek arttığı belirtilirken uzmanlar işlemlerin ehil ellerde yaptırılması konusunda uyarıyor. Son dönemde özellikle botoks, dolgu uygulamalarının sıklıkla tercih edildiği ifade edilirken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Duygu Yamen de uygulamalara yönelik bilgi verdi. Kimi zaman dudak dolgusu yaptırmak isteyen kişilerin ellerinde fotoğraflarla gelerek aşırı taleplerde bulunabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yamen, “En sık dinamik kırışıklıklara değil de stabil kırışıklıklara botoks uygulaması yapıyoruz. Stabil kırışıklık; yüzümüz hareketsiz olduğunda da gördüğümüz kırışıklar. Bu nedenle genellikle 30 yaşın, sıklıkla 35 yaşın üzerindeki kişilere kırışıklık tedavisi için botoks uygulamaları yapıyoruz. Erkek hastalarda özellikle saç dökülmesine yönelik mezoterapi ve PRP uygulamaları, botoks tedavisini terleme anlamında erkeklerde de kadınlarda da tercih edebiliyoruz. Önceleri daha çok kadın hastalar kozmetik işlemler için başvururken son yıllarda erkekler de yine kozmetik işlem talebiyle başvurmaktadır. Erkekler yine 30-35 yaşından sonra kırışıklık tedavisi için başvuruyorlar diyebiliriz. Botulinum toksin uygulamaları uygun ilaçlarla, uygun kuruluşlarda uzman hekimlerce uygulandığında son derece güvenli bir prosedür"

“Yaşamı tehdit edebileceği için yoğun bakımda tedavi gerektiren bir durum”

Uygunsuz botoks uygulamaları sonrası karşılaşılabilecek problemlere yönelik konuşan Uzm. Dr. Yamen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son günlerde en çok gündeme gelen botulismus vakaları. Özellikle botulinum toksin uygulandıktan sonra ilk birkaç gün içinde gelişen yutkunmada zorlanma, konuşmada güçlük, yavaşlama ya da halsizlik gibi bulgularla bir danışanımız başvurduğu zaman botulismus tablosundan şüphelenebiliyoruz. Bu, çok yüksek dozda botoks uygulaması sonucu gelişen, oldukça tehlikeli bir tablo, yaşamı tehdit edebileceği için yoğun bakımda tedavi gerektiren bir durum. Özellikle uygun olmayan ürünler kullanıldığında komplikasyonlarla, olumsuz tablolarla karşılaşıyoruz. Kişilere mutlaka bu işlemleri güvenilir sağlık kuruluşlarında, uzman hekimlerce, onaylı ürünlerle yaptırmalarını öneriyoruz. Şu an Türkiye’de Sağlık Bakanlığı onaylı 3 tane botoks markası bulunmakta. Bunlar dışında maalesef kaçak olarak kullanılabiliyor. Bu kaçak ürünler de çok yüksek dozda botoks içerebiliyor. Uygulama yapıldığında bu yüksek doza bağlı olarak botulismus tablosu ya da istenmeyen yan etkilerle karşılaşılabiliyor"

“Ellerinde resimle başvurarak ’Dudaklarımın bu kadar büyük olmasını istiyorum’ diyebiliyorlar”

Dolgu uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Uz. Dr. Yamen, "Dolguyu kaybolan hacmi yerine koymak ya da eksik bir noktada şekillendirmek için uyguluyoruz. İlk seanslardan sonra oldukça iyi sonuçlar alınabiliyor ancak daha sonrasında daha fazla, aşırı şekilde uygulandığında olumsuz ve yapay sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Tedavi sonucu alındıktan sonra fazla dolgu işleminden kaçınılması gerekiyor. Genellikle dudak dolgusunda bu sorunu görüyoruz, hastalarımız dudak dolgusundan sonra daha dolgun, daha büyük dudaklar talebiyle başvuruyorlar. Hastayı biraz ikna etmek, aşırı uygulamalardan kaçınmak için hekimin doğru yönlendirmesi gerekiyor. Kişiler, ellerinde bir resimle başvurabiliyorlar, ’Dudaklarımın bu kadar büyük olmasını istiyorum’ gibi ancak dudak dolgusu kişiye özel planlanarak yapılan bir işlem. Dudak dolgusunun daha küçük dozlarda kişinin yüzüne uygun bir şekilde uygulanmalı. Bir anda olmamalı, daha büyük bir dudak arzu ediliyorsa bu tekrarlayan seanslarda gözden geçirilebilir. Yanlış uygulamalar özellikle dolgu sonrası kayma, dolgu migrasyonu dediğimiz tablolara, dudakta ördek dudak görünümüne, dudak sınırlarının silinmesine yol açabiliyor. Genelde ünlü kişilerin, oyuncuların fotoğraflarıyla danışanlar oluyor. Fotoğraflarla gelen kişiler daha çok; daha genç kişiler oluyor, daha yaşlı hastalarımız dudaklarda eskisine göre incelme problemiyle başvuruyorlar. Fotoğrafa uygun bir şekilde uygulama yapsak bile kişinin kendi dudağında o görünümü elde edemeyebiliyoruz, dolayısıyla kişinin dudağına uygun bir dudak dolgusu planı yapmak daha uygun" şeklinde konuştu.