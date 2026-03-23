Doğal ortamda söylediği kasidelerle dikkat çeken Yıldırım’ın performansı, adeta açık havada konsere dönüşüyor. Küçükbaş hayvanların da Yıldırım’ın sesini sakin şekilde dinlemesi izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Zaman zaman camilerde gönüllü müezzinlik de yaptığı öğrenilen Yıldırım’ın samimi performansı, izleyenlerden takdir topladı.

Hayatını anlatan Abdullah Yıldırım, "Ben doğma büyüme İnegöllüyüm. Çocukluğumda babam imamlık yaptığı için ondan dolayı böyle bir yatkınlığım vardı ama, ilerleyen dönemlerde İmam Hatip Lisesinde talim derslerinin etkisi vardı. Sonrasında kendim perdeli çalgılar yani bağlama, gitar, bunlar üzerinde biraz haşır neşir olunca makama ilgim oluştu. Fakat daha sonrasında bir umre nasip etti Rabbim. Umreden sonra biraz daha işin tasavvufi yönü, mesela İnegöl Göçmen Camii’nde şu an müezzinimiz izinli müezzinlik yaparım, cemaatte ister. Profesyonel bir şey yok. Üzerine devamlı çalıştığım bir şey değil. Herhangi bir eğitim, nota bilgim yok ama kulak aşinalığına bir yeteneğim var. İnsan doğaya çıktığı zaman biraz daha kendini rahat hissediyor. Zevk alıyorum koyunlar da zevk alıyor.

Hatta bir videoda koyunlar dönüyor bakıyor onlar da dinliyor, iyi bir dinleyici. Ben doğal ürünler işi yapıyorum, şifalı otlar ve aktar işi yapıyorum. Alternatif tıp demeyelim de ona yakın bir ticaretle bulunuyorum, ticaretini yapıyorum. Ayrıca köyde arıcılık yapıyorum. Asıl mesleğimiz arıcılık. Aracılık üzerine iş yaparken sonra koyun merakı oldu, bende işte koyun aldık bir arkadaşımla beraber. Şimdi onlarda hobi amaçlı aslında, böyle çok böyle bir ticari amacım yok ama seviyorum. Bunun haricinde kedilerim var. Mesela 3 tane kedim var, kedi bakarım, köpeğim var. Hayvanlarla haşır neşir olmayı seviyorum. Koyun olayı başka. Koyun böyle bir şeye sokuyor insanı, ya bir moda sokuyor yani deli çoban hesabı. Bizim köyde bir abimiz var, hadi çek dedim o da paylaşmış. Öyle patladı gitti yani." dedi.