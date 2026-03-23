TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri yorumlayan Memiş, yatırımcılar için kritik bir yol haritası çizdi.

2026 YILI İÇİN "MANİPÜLASYON" UYARISI

Piyasaların genel durumunu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, içinde bulunduğumuz yılın zorluklarına dikkat çekti. Memiş, "Daha önce sık sık belirttiğim gibi; 2026 manipülasyon yılı. 2026'da parayı kazanmak yok, parayı koruyabilmek var." diyerek yatırımcıların önceliğinin varlıklarını muhafaza etmek olması gerektiğini vurguladı.

SERT DÜŞÜŞLERİN PERDE ARKASINDAKİ NAKİT İHTİYACI

Borsa, altın ve kripto para piyasalarında gözlemlenen satış baskısının nedenlerini sıralayan analist, küresel ölçekte bir nakit arayışı olduğunu belirtti. Memiş, "Borsa, altın, gümüş ve Bitcoin gibi yatırım araçlarında gözlemlenen sert satış baskısının temel nedeni, yatırımcıların artan nakit ihtiyacı sebebiyle ellerindeki enstrümanları elden çıkarmasıdır." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN SATIŞ BASKISI VE PİYASAYA ETKİSİ

Altın ve gümüşteki geri çekilmenin üç temel nedeni olduğunu ifade eden Memiş, bölgesel hareketlere işaret etti. Memiş'e göre ilk neden, "Körfez ülkelerinin artan nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş satışı yapması" olarak öne çıkıyor. Bu durumun piyasada geçici bir arz fazlası ve fiyat baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKALARI VE FAİZ ARTIŞI SENARYOLARI

Küresel para politikalarındaki değişimlerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, faiz beklentilerine değindi. "İkinci neden, merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması ve yeniden faiz artışlarının konuşulmaya başlanmasıdır." diyen Memiş, bu durumun güvenli limanlardan çıkışı tetiklediğini belirtti.

BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Düğün hazırlığında olan veya altın borcu bulunan vatandaşlara seslenen analist, "Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için yaşanan durum bir fırsattır." dedi ve bu seviyelerin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.