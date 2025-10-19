İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismi kapsayan bir uyuşturucu soruşturması başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kan ve saç örnekleri alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım’ın test sonuçları “pozitif” çıktı.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin testlerinde ise yeşil reçeteyle satılan ilaçlar tespit edilirken, Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu’nun testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

SONUÇLARI İNKAR ETTİLER

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın üç ay önce paylaştığı testin negatif, son yapılan testinin ise pozitif çıkması dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı. Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu ise pozitif çıkan test sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek yeniden test yaptıracaklarını açıkladı.

İHLAL OLURSA YARGILANACAKLAR

Birçok ünlü ismin testinin pozitif çıkması sonrası "şimdi ne olacak?" sorusu gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık 'kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kararı verebilir. Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulabilir. Ancak 5 yıl içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılabilir.

6 AYDA BİR TEST YAPILACAK

Denetim süresi boyunca şüphelilere bir tedavi programı uygulanması öngörülüyor. Bu program kapsamında her 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu bulunuyor ve denetimli serbestlik tedbirleri devreye alınıyor. Ancak 5 yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, kamu davası açılma ihtimali doğuyor.

Bu durumda savcılık, “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlayabilir ve kişi hakkında yargılama başlatabilir.

Yargılama sürecinde mahkemeler, kişiyi yeniden tedavi programına yönlendirme yoluna da gidebilir.