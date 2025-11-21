Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonlar neticesinde; 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 426 kilogram kimyasal madde (hap yapımında kullanılan), yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda ele geçirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri iş birliğiyle yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz."