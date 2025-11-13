Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Operasyon sırasında şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye ve saklamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda R.B. (25), E.Ö. (33) ve Ş.M. (38) isimli şahıslar yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilo 524 gram sentetik cannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin hammaddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton 3.49 gram metamfetamin maddesi, 0.2 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 3 bin 90 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet madde paketlemede kullanılan ucu yanık poşet ve bonzai yapmak için kullanılan kap ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden R.B.’nin "silahla tehdit" suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Operasyon sırasında şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye ve saklamaya çalıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.