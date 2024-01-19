İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 29’u tutuklandı.
Kucağında bebekle cezaevi
Yakalanarak gözaltına alınan 49 kişi İnegöl Adliyesine peyderpey çıkarıldı. 3 gün süren yargılama sona erdi. 49 kişiden 29’u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla 9 kişide mahkemeden serbest kaldı.
Tutuklanan şahıslar arasındaki Ceren K. kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha