Tekirdağ’da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde şüpheli aracı durduran Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gerçekleştirdikleri aramada otomobilde bulunan C.E. isimli şüphelinin pantolonun iç kısmına saklanmış 31 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 255 Türk lirası ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen C.E. isimli şüphelinin sorgusunda ve telefonunda yapılan incelemede, uyuşturucu satışı için İstanbul’dan geldiği belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.