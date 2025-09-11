Bir senedir aynı kreşte eğitim gören Berra, yaz tatiliyle birlikte aynı kreşte yaz okuluna devam etti. Berra, 12 Ağustos 2025 tarihinde kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte nöbet geçirerek boğuldu. Okul yüzme öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Berra, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbet geçirmeye devam ettiği belirlenen Berra, uyutularak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Berra'nın minik kalbi 7. günün sonunda durdu. Berra, İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

2024 yılında nöbet geçiren Berra, İnegöl'deki bir özel hastanedeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde çocuk doktorunca tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkiklerin sonucunda doktor tarafından oluşturulan raporda Berra'ya Uyku nöbeti (Narkolepsi), Epilepsi (Sara Hastalığı) ve febrilkonvulziyonlar (Havale nöbeti) tanıları konulup ilaç tedavisine başlandığı ortaya çıktı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığında soruşturma sürüyor.