İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın arasında bulunduğu 13 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Öte yandan, dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.