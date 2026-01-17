Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sedat Taç(46) yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Sürücü aracını karayolu kenarına çekip, aracın dışında beklemeye başladı. Aynı yöne seyreden sürücü Tamer D.(21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen yakıtı biten aracın sürücüsüne ve sol şeritte seyir halinde olan sürücü Makedonya uyruklu Mustafov Beazit(50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarparak durdu. Kaza sonucu 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karayolu ulaşıma kapandı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Sedat Taç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, karayolu 1 saat süren çalışma sonucu trafik ekiplerince ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.