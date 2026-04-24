İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında önemli bir aşamaya gelinirken, adli tıp incelemeleri sonucunda Elif Karaarslan, Samet Liçina, Özlem Parlu, İrem Şişman, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik ve işletmeci Deniz Metin Yüksel’in testlerinin pozitif olduğu tespit edildi.

Samet Liçina'nın idrar örneğinde metamfetamin tespit edilirken saç analizinde esrar (THC) izlerine rastlandı.

Mustafa Eyüp Çelik’in ise hem idrar hem de saç örneklerinde metamfetamin ve kokain maddeleri bir arada tespit edildi.

Bir diğer fenomen Büşranur Çakır’ın saç analizinde ise MDMA ve kokain kullanımı belgelendi.