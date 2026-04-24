Kağıthane Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunmak amacıyla hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi ile dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor. İlçede yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarına kolay ve düzenli şekilde ulaşabilmesi hedeflenen merkez, modern ve sürdürülebilir yardım modeliyle dikkat çekiyor.

İmrahor Caddesi'nde faaliyet gösteren merkezde; gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, bebek bakım ürünlerinden giyime kadar birçok temel ürün vatandaşlara sunuluyor. Uygulanan puan kartı sistemi sayesinde destekten yararlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre belirleyerek alışveriş yapabiliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, merkezin sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir hizmet olduğunu belirterek, 'Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezimizle komşularımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın kendi tercihlerine göre ürün seçebilmesi, sunduğumuz desteği daha anlamlı ve verimli hale getiriyor. Amacımız her zaman hemşehrilerimizin yanında olmak' ifadelerini kullandı.

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kâğıthane Belediyesi Çağrı Merkezi veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Yapılan değerlendirmelerde hane halkı sayısı, çocuk, yaşlı ve özel durumu bulunan bireyler dikkate alınıyor. Başvurusu uygun bulunan ailelere tanımlanan puan kartı ile merkezden ücretsiz olarak ihtiyaçlarını temin etme imkânı sağlanıyor.