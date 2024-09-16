Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucu ile ilgili gördükleri olumsuz durumları bildirebilecekleri üç farklı yöntem sundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımı veya ticaretiyle ilgili şüpheleri olan vatandaşların, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), NARKOTEM ihbar hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kullanarak ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zehir tacirlerinin yakından takip edilmesi amacıyla ülke genelinde mahalle ve sokak bazlı sistematik izleme sağlayan NARVAS sistemi devreye alındı. Uyuşturucu kullanımı veya ticareti ile ilgili karşılaştığınız durumu, NARKOTEM ihbar hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmeniz önemlidir. İhbarlarınızda sadece olayın yeri ve içeriğini belirtmeniz yeterlidir; kimlik bilgisi vermeniz zorunlu değildir. Her bildiriminiz NARVAS sistemi üzerinden analiz edilerek suç yoğunluk haritaları oluşturulmakta ve bu noktalara yönelik şok uygulamalar yapılmaktadır. İhbarlarınız, zehir tacirlerine karşı yürütülen çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır."