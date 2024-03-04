Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesinde N.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde ise B.Y. isimli şahsın üst aramasında 2.5 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: iha