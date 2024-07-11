Sakarya’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Ferizli, Karasu, Akyazı ve Hendek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucunun gizlendiği yer ise hayrete düşürdü.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele operasyonları sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 9-10 Temmuz tarihlerinde Karasu, Hendek, Ferizli ve Akyazı ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 şüphelinin ev ve eklentileri ile iş yerlerine operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 adet makinalı tabanca, 250 adet kalaşnikof fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 6 adet şarjör, 177 adet 9 mm çapında fişek, 112 adet 7.65 mm çapında fişek, 250 gram bonzai, 300 ML. Sıvı amfetamin, 140 gram metamfetamin, 148 kök kenevir bitkisi, bin 600 gram kubar esrar, 10 gram katı amfetamin, 2 adet hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon esnasında uyuşturucunun tüy toplama aparatının içerisine gizlendiği yerler de dikkatlerden kaçmadı.